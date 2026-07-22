Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Analyse im Blick
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22.07.2026 14:07:45
DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Infineon-Aktie mit Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon von 70 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das breite Produktportfolio eröffne dem Halbleiterkonzern neue Chancen im Bereich Robotik, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Infineon-Aktie musste um 13:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 67,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 568 734 Infineon-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 79,9 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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