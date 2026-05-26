DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Merck-Aktie mit Kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der starke Jahresauftakt der Darmstädter sowie die angehobene Prognose untermauerten seine Empfehlung, schrieb Peter Spengler am Dienstag. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt hohen Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Unternehmen der Peer-Gruppe bewertet."/rob/ag/gl





Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Merck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Merck-Aktie musste um 14:25 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 128,35 EUR abwärts. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69 708 Stück gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 6,8 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.