DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Bayer-Aktie mit Kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:18 Uhr in Grün und gewann 5,5 Prozent auf 28,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 4 151 219 Stück. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 50,5 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





