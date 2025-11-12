Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Aktie unter die Lupe 12.11.2025 16:34:45

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Bayer-Aktie mit Kaufen

Das Bayer-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Peter Spengler genauer unter die Lupe genommen.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:18 Uhr in Grün und gewann 5,5 Prozent auf 28,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 4 151 219 Stück. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 50,5 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Taina Sohlman / Shutterstock.com

