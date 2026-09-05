ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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05.09.2026 23:06:16
E. Coli Illnesses Linked to Frozen Blueberries Are Up to 17, F.D.A. Says
The affected frozen fruit products, which were distributed to 19 states and to retailers like Walmart and Publix, were recalled starting in July.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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07.07.26
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01.07.26
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01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
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01.05.26
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27.04.26
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22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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