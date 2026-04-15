SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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15.04.2026 05:30:00
E-Auto: Leasen oder kaufen? Hier erfahren Sie, was besser ist
Wenn die Spritpreise steigen, werden Elektroautos attraktiver. Nun gibt der Staat auch noch bis zu 6000 Euro Prämie dazu. Doch sind Sie wirklich der Typ für ein neues E-Auto – und wie sollten Sie es am besten finanzieren?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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