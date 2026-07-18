Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.07.2026 13:12:00

E-Auto-Förderung: Über 50 Mio. Euro geflossen, Tesla vorn

Seit knapp zwei Monaten gibt es wieder eine staatliche Förderung für E-Autos. Wie viel Geld schon floss und welche Marken profitierten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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