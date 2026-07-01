Hyundai Aktie
WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006
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01.07.2026 12:07:00
E-Auto Hyundai Ioniq 3 im Fahrbericht: Außen klein, innen groß
Der kompakte Hyundai Ioniq 3 überzeugt mit Komfort, Effizienz, guter Bedienung und erstaunlich viel Langstreckenpotenzial für ein Auto dieser Größe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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