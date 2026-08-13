Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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13.08.2026 18:56:17
E-Auto kaum nachgefragt: Bericht: Porsche stellt Produktion des Taycan bis 2030 ein
Auch wenn Porsche lange kaum mit E-Mobilität assoziiert wird, das Unternehmen versucht es. 2019 wird er vorgestellt, beim Börsengang drei Jahre später werden große Hoffnungen in das Modell gesetzt. Die werden aber bei weitem untertroffen. Einem Bericht zufolge ist das Aus besiegelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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