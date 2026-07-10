Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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10.07.2026 10:36:00

E-Auto Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ vorgestellt: Der lässt es brummen

Mercedes bedient nun auch CLA-Interessenten, die sagen: 260 kW sind schon okay, 500 kW aber deutlich besser. Angeboten wird der Rennwagen in zwei Karosserien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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