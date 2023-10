E-Auto-Neulinge aus China setzen auf Händler in Europa

Frankfurt (Reuters) - Die chinesischen E-Autoanbieter Xpeng, MG und Aiways setzen bei ihren Verkaufsplänen für Europa auf den lokalen Autohandel.

"Der Handel ist für uns der ideale Partner, die können das besser als wir", sagte Markus Schrick, Deutschlandchef von Xpeng, am Donnerstag auf einer Branchenkonferenz des Instituts für Automobilwirtschaft (ifa) in Nürtingen. "Wir bieten gute zweistellige Margen, die Anfangsinvestitionen sind überschaubar", lockte er die Autohändler. Xpeng plant den Marktstart in Deutschland im zweiten Quartal nächsten Jahres.

Die schon etablierte Marke MG des chinesischen Autokonzerns SAIC, Joint-Venture Partner dort von Volkswagen, setzt ebenfalls auf Händler statt auf Direktvertrieb. MG wolle weiter auf das Agenturmodell setzen, erklärte Jan Oehmicke, Regionalchef von MG für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Beim Agenturmodell, das auch traditionelle Autobauer neuerdings in Europa einführen, gibt der Hersteller den Preis für ein Modell vor und gewährt dem Händler eine feste Provision. Das im Handel übliche Schachern der Endkunden um möglichst viel Rabatt entfällt dadurch. MG habe derzeit 130 Verkaufsstellen, das Netz solle in einem Jahr auf 200 bis 250 ausgebaut werden, sagte Oehmicke. "Wenn wir eine neue Marke etablieren wollen, müssen wir da sein, wo die Kunden sind - dazu braucht man lokale starke Partner."

Das vor drei Jahren in Europa angetretene Startup Aiways wolle alle Vertriebswege - Direktverkauf und Händler - ausprobieren, sagte Europa-Chef Alexander Klose. Den Service für Aiways erledigt die Kette Autoteile Unger ( ATU ) mit einem Netz von 500 Werkstätten. Damit sei Aiways sehr zufrieden, ergänzte Klose.

Der Anbieter Nio setze unterdessen weiter auf Direktvertrieb statt auf Händler, sagte Christian Wiegand von Nio Deutschland. Der Hersteller will für seine Autos eine Fangemeinschaft aufbauen. Da die Marke damit erklärungsbedürftig sei, wolle Nio die Kunden lieber direkt ansprechen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte von Insidern in China allerdings erfahren, dass mit Blick auf Pläne für eine Erweiterung der Marke um ein günstiges Kompaktmodell der Vertrieb über Händler in Betracht gezogen wird.

(Bericht von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)