Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.07.2026 10:30:48
E-Autobauer sieht auch Risiken: Tesla steigert Gewinn in Grünheide deutlich
Die Nachfrage nach Elektroautos zieht wieder an. Das gibt Tesla Rückenwind für seine Produktionsziele in Deutschland. Der Standort in Grünheide war bereits im vergangenen Jahr trotz sinkender Verkaufszahlen erfolgreich - und dürfte daher weiter wachsen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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