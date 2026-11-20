E Automotive B lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte E Automotive B 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

E Automotive B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at