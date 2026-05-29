E Automotive B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

E Automotive B hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 42,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at