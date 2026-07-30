PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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30.07.2026 16:00:00
E-Bike Engwe E26 3.0 Pro im Test: eSUV mit 100-Nm-Mittelmotor für 1700 Euro
Mittelmotor mit 100 Nm, Vollfederung, großer Akku, breite Reifen und tiefer Einstieg: Das Engwe E26 3.0 Pro will eSUV und City-E-Bike zugleich sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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