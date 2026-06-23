Alibaba Aktie

Alibaba für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027

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24.06.2026 00:10:50

E-commerce giant Alibaba sues US government over defence blacklist

The e-commerce giant is suing the US defence department after it was added to a blacklist of firms with ties to the Chinese military.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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