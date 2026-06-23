Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
24.06.2026 00:10:50
E-commerce giant Alibaba sues US government over defence blacklist
The e-commerce giant is suing the US defence department after it was added to a blacklist of firms with ties to the Chinese military.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!