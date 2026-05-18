SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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18.05.2026 04:24:36
E-commerce giant Shein buys apparel brand Everlane: reports
The brand, known for its minimalistic, “quiet luxury” style, is a favourite of celebritiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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