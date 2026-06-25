S E Aktie
WKN: 566573 / ISIN: JP3161570001
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25.06.2026 09:56:34
E-commerce job cuts signal S-E Asia’s shift from scaling to deeper user engagement
The sector is maturing in the region, with players pivoting from scale to profitable growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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