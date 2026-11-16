E-Control straft Unternehmen für überhöhten Regelstrom-Preis

Die Regulierungsbehörde E-Control hat gegen ein Unternehmen eine Strafe verhängt, weil es mit einem stark überhöhten Preis versucht hat, einer Abnahmeverpflichtung auszuweichen. Das Unternehmen verlangte im Winter 2024 an einem Tag 15.000 Euro pro Megawattstunde Strom - das ist gut das hundertfache eines üblichen Strompreises. Nachträglich stellte die E-Control fest, dass die versprochenen Kapazitäten nicht für die versprochene Dauer vorhanden waren.

Darum verhängte die E-Control 200.000 Euro Strafe und verlangte zusätzlich die Rückzahlung von 200.000 Euro Gewinn. Die noch nicht rechtskräftige Entscheidung ist auf der Webseite der E-Control veröffentlicht. Zuerst hat das Portal Energate darüber berichtet.

Das von der E-Control nicht namentlich genannte Unternehmen hatte sogenannte "Regelenergie" angeboten. Das heißt, es versprach, bei Schwankungen der Strommenge kurzfristig einzuspringen und dabei entweder zusätzlichen Strom zu liefern oder überschüssigen Strom abzunehmen, damit Produktion und Verbrauch ausgeglichen werden und das Netz stabil bleibt. Für diese Bereithaltung von Kapazitäten zahlt die APG, die für die Netzstabilität in Österreich verantwortlich ist, einen bestimmten Betrag. Wenn die Leistung dann tatsächlich abgerufen wird, gibt es zusätzliches Geld pro Megawattstunde (MWh).

Exorbitant hoher Preis schlug auf alle Anbieter durch

Weniger als 20 Unternehmen, vor allem Firmen mit Stromspeicher bzw. Flexibilitätstechnologie, nehmen an diesem sehr streng regulierten "sekundären Regelenergiemarkt" teil, sagte Leo Lehr, Stellvertretender Leiter Volkswirtschaft in der E-Control im Gespräch mit der APA. Für die konkrete Leistung, die tatsächlich abgerufen werden soll, legen sie ein Angebot, zu welchem Preis sie einspringen wollen.

Der betroffene Anbieter habe an dem Tag, nach dem ersten Abruf von Leistung, kurzfristig für weitere Zeitfenster am gleichen Tag den maximal möglichen Betrag von 15.000 Euro/MWh verlangt. Mit dem hohen Preis habe er versucht, einen weiteren Abruf zu vermeiden, schloss die E-Control aus ihrer Untersuchung. Er kam aber trotzdem in einzelnen, kurzen Zeitabschnitten zum Zuge, da so viel Überschussstrom vorhanden war, dass alle Anbieter einspringen mussten.

Das wiederum hatte große Auswirkungen auf das gesamte System. Denn ähnlich wie im Strommarkt allgemein, wo Erzeuger ihre Kapazitäten anbieten und das teuerste noch benötigte Angebot den Preis für alle bestimmt (Merit Order), gilt auch im Markt für Regelenergie der teuerste Preis für alle. Das führte dazu, dass an dem Tag alleine Mehrkosten von 5 Mio. Euro entstanden, die indirekt letztlich von den Verbrauchern getragen werden müssen. Dabei liegen die jährlichen Kosten für Regelenergie nur zwischen 100 und 200 Mio. Euro.

tsk/bel

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