The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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03.05.2026 22:24:40
E.E.O.C. Investigating Discrimination Claim at The New York Times
The Equal Employment Opportunity Commission recently referred a reverse-discrimination complaint by an employee to the agency’s legal unit for review.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu The New York Times Co.
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21.04.26
|Erste Schätzungen: The New York Times zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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03.02.26
|Ausblick: The New York Times legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.01.26
|Erste Schätzungen: The New York Times stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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04.12.25
|New York Times sues Pentagon over new press restrictions (Financial Times)
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04.11.25
|Ausblick: The New York Times informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)