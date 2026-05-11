E-Guardian: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

E-Guardian präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 22,66 JPY gegenüber 31,37 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,96 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,82 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at