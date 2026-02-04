E-Guardian stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

E-Guardian hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21,27 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,64 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at