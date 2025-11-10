E-Guardian stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

E-Guardian äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,91 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,67 Prozent auf 2,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte E-Guardian 2,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 81,52 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 92,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 11,39 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,32 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at