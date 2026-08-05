E-Guardian: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

E-Guardian stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,00 JPY, nach 14,97 JPY im Vorjahresvergleich.

E-Guardian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at