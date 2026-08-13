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13.08.2026 06:31:29
E I D Parry (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
E I D Parry (India) hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 7,96 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte E I D Parry (India) 13,85 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 90,18 Milliarden INR gegenüber 87,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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