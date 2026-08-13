E I D Parry (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

E I D Parry (India) hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 7,96 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte E I D Parry (India) 13,85 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 90,18 Milliarden INR gegenüber 87,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at