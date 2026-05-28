E I D Parry (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

E I D Parry (India) hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 18,74 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 16,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 78,82 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte E I D Parry (India) 68,11 Milliarden INR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 32,03 INR beziffert, während im Vorjahr 49,47 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat E I D Parry (India) 385,34 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 235,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at