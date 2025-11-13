E I D Parry (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

E I D Parry (India) äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,22 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat E I D Parry (India) 116,24 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 93,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

