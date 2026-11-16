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16.11.2026 06:31:29
E I D Parry (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
E I D Parry (India) veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,20 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 23,87 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat E I D Parry (India) im vergangenen Quartal 112,13 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte E I D Parry (India) 116,24 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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