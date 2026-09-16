Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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16.09.2026 12:07:00

E-Ink-Geräte von Boox: Neuer 4-nm-Chip und Android 16 für drei Modelle

E-Book-Reader von Boox

Boox hat drei neue E-Ink-Geräte vorgestellt. Note Air6 C, Note Mini C und Palma 3 laufen mit Android 16 und einem neuen 4-nm-Prozessor.

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03.08.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
23.07.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
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