E Ink legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

E Ink hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

E Ink hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,24 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 TWD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat E Ink im vergangenen Quartal 10,22 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte E Ink 10,63 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at