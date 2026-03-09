E Ink öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

E Ink lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,97 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,08 TWD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,02 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 27,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,68 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 9,14 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,75 TWD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat E Ink im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,12 Milliarden TWD. Im Vorjahr waren 32,16 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

