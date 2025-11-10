E Ink: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

E Ink hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,67 TWD, nach 1,75 TWD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat E Ink in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,42 Milliarden TWD im Vergleich zu 9,19 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at