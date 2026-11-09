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09.11.2026 06:31:29
E Ink: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
E Ink gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte E Ink ein EPS von 3,67 TWD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat E Ink in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,94 Milliarden TWD im Vergleich zu 10,42 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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