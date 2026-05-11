E Ink zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

E Ink hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,41 TWD gegenüber 1,91 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,63 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte E Ink einen Umsatz von 8,06 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at