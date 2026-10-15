E J verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

E J hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

E J hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -65,120 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 5,07 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at