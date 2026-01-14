E J vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

E J hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 26,33 JPY gegenüber -37,320 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat E J mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 31,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at