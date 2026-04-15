E J: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

E J gab am 13.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,95 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 9,96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at