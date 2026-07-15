E J: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

E J hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 252,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 245,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 26,39 Milliarden JPY gegenüber 26,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 189,35 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte E J 204,06 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,09 Prozent auf 46,59 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 42,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at