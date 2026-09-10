E KOCREF CR-REIT Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

E KOCREF CR-REIT Registered lud am 08.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 53,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 56,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,67 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 11,44 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 217,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 183,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat E KOCREF CR-REIT Registered im vergangenen Geschäftsjahr 46,56 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte E KOCREF CR-REIT Registered 45,63 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at