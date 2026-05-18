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18.05.2026 06:31:29
E KOCREF CR-REIT Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
E KOCREF CR-REIT Registered hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 54,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 48,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 11,67 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,44 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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