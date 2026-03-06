E KOCREF CR-REIT Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

E KOCREF CR-REIT Registered lud am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 55,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte E KOCREF CR-REIT Registered 40,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,67 Milliarden KRW – ein Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem E KOCREF CR-REIT Registered 11,44 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at