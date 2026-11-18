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18.11.2026 06:31:28
E KOCREF CR-REIT Registered präsentierte Quartalsergebnisse
E KOCREF CR-REIT Registered hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 51,00 KRW, nach 55,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 11,78 Milliarden KRW gegenüber 11,55 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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