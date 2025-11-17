E KOCREF CR-REIT Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

E KOCREF CR-REIT Registered hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 55,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 39,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11,55 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at