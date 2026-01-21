ÅF AB Aktie

ÅF AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 18:56:12

e.l.f. Beauty Draws $4.8 Million Buy Even as Shares Sit Nearly 25% Below Last Year

On January 20, Wisconsin-based Jacobson & Schmitt Advisors disclosed a fourth-quarter purchase of 48,504 e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) shares, an estimated $4.77 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated January 20, Jacobson & Schmitt Advisors purchased an additional 48,504 shares of e.l.f. Beauty during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $4.77 million based on the average closing price over the quarter. However, the position’s value at quarter-end decreased by $4.24 million, reflecting both the fund’s trading activity and share price movements.The fund increased its stake in e.l.f. Beauty, which now accounts for 2.42% of its 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ÅF AB

mehr Nachrichten

Analysen zu ÅF AB

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ÅF AB 13,79 1,40% ÅF AB

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas leichter -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken zum Wochenschluss Verluste ein. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen