ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
21.01.2026 18:56:12
e.l.f. Beauty Draws $4.8 Million Buy Even as Shares Sit Nearly 25% Below Last Year
On January 20, Wisconsin-based Jacobson & Schmitt Advisors disclosed a fourth-quarter purchase of 48,504 e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) shares, an estimated $4.77 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated January 20, Jacobson & Schmitt Advisors purchased an additional 48,504 shares of e.l.f. Beauty during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $4.77 million based on the average closing price over the quarter. However, the position’s value at quarter-end decreased by $4.24 million, reflecting both the fund’s trading activity and share price movements.The fund increased its stake in e.l.f. Beauty, which now accounts for 2.42% of its 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ÅF AB
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: ÅF AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Spain shuns US F-35 jets as tensions grow with Washington (Financial Times)
Analysen zu ÅF AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ÅF AB
|13,79
|1,40%