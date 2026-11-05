ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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05.11.2026 13:50:17
e.l.f. Beauty Glows Up: Revenue Jumps 51% to $520.8M, Guides FY27 Above Estimates
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Nachrichten zu ÅF AB
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21.10.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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17.09.26
|Trump administration approves $24bn sale of F-35 jets to Saudi Arabia (Financial Times)
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14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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07.07.26
|Trump signals reversal of Turkey F-35 ban (Financial Times)
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01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
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