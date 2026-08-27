Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.08.2026 17:30:00
e.l.f. Beauty Is Down 53% From Its All-Time High. Is the Sell-Off an Overreaction?
E.l.f. Beauty's (NYSE: ELF) stock closed at a record high of $221.83 per share on March 4, 2024. That marked a 1,205% gain from its IPO price of $17 per share on Sept. 21, 2016. At the time, the cosmetics company dazzled the market with its rapid sales growth, soaring popularity among Gen Z consumers, and its aggressive expansion plans.But today, e.l.f.'s stock trades at about $105. Its stock pulled back amid concerns about its slowing revenue growth, higher spending, and its dependence on Chinese suppliers. Let's see if that sell-off was an overreaction -- and if its stock can eventually bounce back.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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