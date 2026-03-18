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ÅF AB Aktie

ÅF AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836

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18.03.2026 10:45:00

e.l.f. Beauty Shares Are Down 10% This Month. 2 Reasons the Stock Is Sinking.

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) has become one of the top names in cosmetics and skincare, displacing some of the traditional leaders that have been around for decades.But despite its dramatic rise, its stock has been sinking for a while, and it's down 10% over the past month alone. Here are two reasons why the market is pessimistic today, and what investors should do.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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