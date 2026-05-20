ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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20.05.2026 22:33:04
e.l.f. Beauty Stock Rallies After Q4 Earnings Beat Estimates
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