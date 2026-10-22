ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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22.10.2026 19:45:55
e.l.f. Beauty vs. Monster Beverage: Here's What Their Revenue Trends Tell Investors About These High-Growth Consumer Companies
e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) generates revenue by selling cosmetics and skincare products directly to consumers and through worldwide retail partners.
It expanded its retail presence in Brazil and launched a body care collection, while navigating a securities class action lawsuit regarding past statements about inventory levels.
Monster Beverage (NASDAQ:MNST) earns its revenue by marketing and distributing a wide portfolio of energy drinks globally.
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