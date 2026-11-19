ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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19.11.2026 03:04:01
e.l.f. Beauty vs. On: Which Stock Is the Better Buy for 2027?
Investors often look for disruptive growth stories when evaluating the consumer space. Today we compare e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) and On (NYSE:ONON) to determine which stock offers a more compelling opportunity for long-term growth.
e.l.f. Beauty has built a loyal following by offering vegan and cruelty-free cosmetics at accessible prices. Meanwhile, On is a Swiss athletic brand gaining significant market share from legacy footwear giants. Both companies are successfully leveraging digital engagement and strategic retail partnerships to outpace their respective industries.
Image source: Getty Images.
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