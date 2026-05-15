E-L Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

E-L Financial hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,09 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte E-L Financial 0,240 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 96,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 471,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at